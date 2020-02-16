Бруно Дуарте снова забил в чемпионате Португалии – экс-форвард Львова поразил ворота Порту

Бразильский нападающий Витории Гимараэш Бруно Дуарте продолжает демонстрировать результативную игру в чемпионате Португалии.

Чемпионат Португалии, 21 тур

Витория Гимараеш – Порту – 1:2

Голы: Бруно Дуарте, 49 – Дуглас Жезус, 10 (автогол), Марега, 60.

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Экс-нападающий Львова Бруно Дуарте отметился забитым голом в битве с грандом португальского футбола. 23-летний бразилец, который в прошлом туре выдал феерический матч против Фамиликана, на 49 минуте матча с Порту откликнулся на навес с левого фланга. Для Дуарте этот результативный удар стал уже 4 в текущем чемпионате. Также в его активе 5 результативных передач.

Благодаря этой победе Порту вплотную приблизился к Бенфике – "драконы" отстают от лидера чемпионата на одно очко. Витория Гимараеш после отчетного тура занимает 8 место.

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