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Бруно Алвеш перешел в Парму

13:24 77 Читати українською
Бруно Алвеш перешел в Парму
Бруно Алвеш / ФК Парма

Защитник Бруно Алвеш стал игроком новичка Серии А Пармы.

Парма на своем официальном сайте объявила о подписании защитника Бруно Алвеша. Контракт рассчитан на год.

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Последним клубом португальца был шотландский Рейнджерс.

Парма по итогам сезона 2017/2018 вернулась в Серию А, пройдя путь из Серии D, куда клуб был сослан после объявления банкротства.

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