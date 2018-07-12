Бруно Алвеш перешел в Парму

Защитник Бруно Алвеш стал игроком новичка Серии А Пармы.

Парма на своем официальном сайте объявила о подписании защитника Бруно Алвеша. Контракт рассчитан на год.

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Последним клубом португальца был шотландский Рейнджерс.

Парма по итогам сезона 2017/2018 вернулась в Серию А, пройдя путь из Серии D, куда клуб был сослан после объявления банкротства.