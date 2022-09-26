На 18-й минуте матча с Австрией полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович получил травму и досрочно покинул поле. Результаты магнитно-резонансной томографии показали частичный разрыв сгибателя левого бедра. Как информирует Corriere dello Sport, ссылаясь на хорватских врачей, лидер Интера будет вынужден пробыть в лазарете как минимум две недели. В то же время источник отмечает о слухах, которые сулят Марцело месяц пребывания на больничном.

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Дальнейшее лечение игрока будут проводить компетентные врачи Интера, которые также предоставят точный прогноз выздоровления. Медицинская служба сборной Хорватии будет с ними в постоянном контакте.

Первого октября Интер сыграет с Ромой в чемпионате Италии, а спустя три дня – с Барселоной в Лиге чемпионов. Брозович точно пропустит две эти встречи.

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