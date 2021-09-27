"Коломойский вернулся на трибуны и я считаю, что это первый шаг к тому, что он уже заинтересовался футболом. В разговоре с ним я говорил, что бросить Днепр, другие команды, которые он финансировал – предательство перед украинским футболом.

Коломойский оценил вероятность своего возвращения в украинский футбол

Команды, которые он финансировал частично, играли против его команды ожесточеннее, чем с любой другой. Он был честен, в футболе во всяком случае. И нигде не было такого, что можно было сказать, что команды ему подыгрывали.

Возвращение людей, которые любят футбол, как Ярославский и Коломойский – это было бы плюсом. Уберем политику. Он пришел на матч с Шахтером, изъявил желание прийти поддержать Динамо с Бенфикой. Пусть приходят.

Хочется этот драйв в каждом туре", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, Игоря Коломойского заметили на трибунах во время последних поединков СК Днепр-1.

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