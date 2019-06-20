Бронзовый призер УПЛ Полярус официально перешел в Химки со второго российского дивизиона

Экс-полузащитник Александрии Артем Полярус продолжит карьеру в российской ФНЛ.

Артем Полярус стал полноценным игроком российских Химок, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта не разглашаются.

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Заметим, что в прошлом сезоне украинский хавбек выступал за Александрию, где за сезон сыграл 22 матча, забил гол и отдал ассист, чем помог команде занять третье место в УПЛ.

К слову, Химки выступают во втором по силе дивизионе чемпионата России. В прошлом сезоне команда из московской области заняла 9 место в ФНЛ.

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