Алдервейрелд в своем твиттере выложил видео с эпизодами своих выступлений за сборную Бельгии, сообщив, что он больше не будет играть за национальную команду.

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"С детства я мечтал играть за сборную. Очень благодарен за то, что эта мечта стала реальностью. Спустя 14 лет я могу оглянуться и увидеть, что провел 127 матчей за Бельгию, сыграл на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Все это оставило бесконечное количество воспоминаний.

С болью в сердце я объявляю, что завершаю карьеру в сборной Бельгии. Я отдавал сборной все физические и ментальные силы с дебюта в 2009 году. Пришло время чаще бывать с моей невероятной семьей и полностью сконцентрироваться на выступлениях за Антверпен.

Очень сложное решение, но очень правильное для меня в этот момент. Хочу поблагодарить всех партнеров и тренеров сборной за незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Без вас все это не было бы возможным. И я хотел бы обратиться к болельщикам. Вы всегда были рядом. Спасибо за поддержку. Я никогда вас не забуду", – отметил Алдервейрелд в видеоролике.

Добавим, что Тоби сыграл за сборную Бельгии 127 поединков, в которых отметился 5 голами и 12 результативными передачами.

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