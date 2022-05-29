Наставник Ливерпуля после поражения от Реала заявил, что команда оправится от неудачи и вернется на вершину.

Еще неделю назад Ливерпуль претендовал на 4 трофея в сезоне 2021/22, но в итоге ограничился только двумя – Кубком лиги и Кубком Англии. Более значимые турниры – АПЛ и ЛЧ – выиграть не удалось. Несмотря на это, Юрген Клопп не делает трагедии.

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"Конечно, мы добились определенного успеха, хотя не совсем того, к которому стремились. Но я чувствую, что все впереди. Ребята действительно конкурентоспособны. В следующем сезоне у Ливерпуля снова будет выдающаяся команда.

Где будет финал ЛЧ в следующем году? В Стамбуле? Бронируйте отель", – цитирует ответ Клоппа болельщикам Ливерпуля The Athletic.

Напомним, немецкий тренер проиграл уже третий финал ЛЧ в карьере – с Боруссией Д в 2013-м и Ливерпулем (2018, 2022). В 2019 году мерсисайдцы под руководством Клоппа все же выиграли Лигу чемпионов, одолев в Мадриде Тоттенхэм.

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