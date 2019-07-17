Брюс официально возглавил Ньюкасл – ранее он тренировал заклятого врага "сорок"

Клуб из Тайнсайда нашел замену испанцу Рафаэлю Бенитесу.

Ньюкасл на официальном сайте объявил о назначении Стива Брюса новым наставником команды.

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Английский специалист подписал с "сороками" контракт сроком на три года. В прошлом сезоне "черно-белые" смогли удержать место в элите, заняв 13 место АПЛ, но Рафаэль Бенитес не захотел продолжать сотрудничество.

Интересный факт – в 2009-11 годах Брюс возглавлял Сандерленд, который является самым принципиальным соперником Ньюкасла.

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