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Брюс – о неожиданной победе над Тоттенхэмом: Надеюсь, что сегодняшний матч заткнет некоторых людей

06:30 43 Читати українською
Брюс – о неожиданной победе над Тоттенхэмом: Надеюсь, что сегодняшний матч заткнет некоторых людей
Стив Брюс / Ньюкасл

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс прокомментировал победу своей команды над Тоттенхэмом в 3 туре АПЛ.

 
Жоэлинтон 27’
27’ Жоэлинтон

"Команда проявила себя просто великолепно. Конечно, не обошлось без элемента удачи, но мы прекрасно сыграли. Тренерский штаб работал со мной всю неделю и пытался успокоить ребят.

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Эта победа поможет нам собраться. Я не хочу выделять конкретных игроков, но наш центральный форвард Жоелинтон сыграл замечательно. Я рад, что он забил, ведь большой ценник всегда давит.

Что касается критики, все, что ты можешь сделать, это тихо продолжать выполнять свою работу. Надеюсь, что сегодняшний матч заткнет некоторых людей", – цитирует Брюса BBC.

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