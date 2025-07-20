Брюгге в 18-й раз выиграл Суперкубок Бельгии в 18-й раз
20 июля 22:37 - Читати українською
В воскресенье, 20 июля, состоялся матч за Суперкубок Бельгии. Читайте подробности на "Футбол 24".
Суперкубок Бельгии
Унион Сент-Жилуаз – Брюгге – 1:2
Голы: Иванович, 15 – Цолис, 31 (с пенальти), Ванакен, 45+1
Брюгге взял у Униона реванш за прошлогоднее поражение со счетом 1:2, хоть эта победа и получилась волевой – в начале встречи отличился форвард "желто-синих" Иванович.
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Но команда Ники Хайена дважды забила еще до перерыва – Цолис реализовал пенальти, а Ванакен забил головой в компенсированное к первому тайму время, замкнув навес с углового. К слову, голевой пас ему отдал все тот же Цолис.
Этот Суперкубок стал для Брюгге 18-м в его истории.
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