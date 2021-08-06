Брюгге не смог победить Серкль Брюгге в матче 3-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2021/22, 3-й тур

Брюгге – Серкль Брюгге – 1:1

Голы: Вормер, 35 – Рубіо, 90+1

Первая половина была за Брюгге, который вышел вперед на 35 минуте благодаря голу Вормера – капитану классно ассистировал Ланг. До перерыва отличился и Соболь, но арбитры отменили его гол после просмотра VAR через игру рукой.

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Во второй половине Брюгге также больше владел инициативой и игра шла к победе, но уже в компенсированное время Рубио спас Серкль Брюгге от поражения.

Таким образом, обе команды набрали по 5 очков, расположившись на втором и третьем местах соответственно.

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