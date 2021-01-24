Брюгге перестрелял Генк в матче 21-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 21-й тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голы: Дост, 7, Вормер, 65, Мехеле, 77 – Дзунья, 24, Тома, 34

Матч начался с уже привычного гола Доста, который замкнул фланговую передачу Ланга. Благодаря этому нидерландец повторил достижение Эйдура Гудйонсена, забив в четырех матчах подряд после перехода в бельгийское первенство.

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Впрочем, Генк первый тайм завершил в статусе победителя благодаря голам Дзуньи и Тома (отметим элегантное взятие ворот Дзуньи пяткой). После перерыва Брюгге сравнял счет после классной комбинации и гола Вормера, а победу команде Соболя принес Мехеле. Добавим, что украинец на поле так и не появился.

Таким образом, Брюгге набрал 51 очко и увеличил отрыв от Генка, который с 39 пунктами остался вторым.

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