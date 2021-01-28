В матче 22-го тура чемпионата Бельгии действующий чемпион сумел переломить ход встречи и вырвать победу у неудачника Лиги Жупиле. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 22-й тур

Серкль Брюгге – Брюгге – 1:2

Голы: Мусаба, 28 – Мехеле, 37, Ланг, 58

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Лидер чемпионата Бельгии приехал в гости к одному из аутсайдеров турнира – Серкль Брюгге. Подопечные Филиппа Клемана владели территориальным и игровым преимуществом, однако неожиданно пропустили в середине первого тайма – Антони Мусаба расстрелял ворота Симона Миньоле с близкого расстояния после подачи с правого фланга. Через 9 минут, после навеса с углового, "черно-синие" совершенно запутали защиту соперника, что вылилось в гол – сферу в сетку головой переправил защитник Брандон Мехеле.

После отдыха хозяева заиграли активнее и... получили мяч в свои ворота. Бас Дост получил длинный заброс в штрафную соперника, выманил на себя голкипера и отпасовал на Ноа Ланга. Последнему оставалось лишь попасть в пустые ворота. Этот гол стал последним в матче.

Украинский защитник Эдуард Соболь появился на поле на 89-й минуте, заменив Доста и помог своей команде удержать победу над аутсайдером.

Победа принесла Брюгге 54 очка, что позволило команде украинца оторваться от ближайшего преследователя – Генка – уже на 12 пунктов.

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