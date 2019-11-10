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Брюгге Соболя потерпел первое поражение в чемпионате – команду игрока сборной Украины наказал экс-динамовец Мбокани

18:28 33 Читати українською
Брюгге Соболя потерпел первое поражение в чемпионате – команду игрока сборной Украины наказал экс-динамовец Мбокани
Соболь в подкате / PhotoNews

Впечатляющая беспроигрышная серия Брюгге прервалась в матче 15 тура чемпионата Бельгии против Антверпена.

Чемпионат Бельгии, 15 тур

Антверпен – Брюгге – 2:1

Голы: Мбокани, 51 (пен.), Миньоле, 64 (аг) – Схрейверс, 25

Украинец Эдуард Соболь вышел в основе на левом фланге обороны хозяев. Команда украинца уверенно провела первый тайм и вышла вперед на 25-й минуте – Схрейверс замкнул подачу Тау с правого фланга. Соперники обменялись несколькими опасными моментами, однако ни один из них не привел к голу – 0:1 перед свистком на перерыв.

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Вторая половина началась для Брюгге крайне неудачно – бывший форвард киевского Динамо Дьемерси Мбокани заработал пенальти и сам его реализовал. Через тринадцать минут положение гостей стало еще хуже – Миньоле неудачно подставился под выстрел соперника, и мяч залетел в его ворота – 2:1.

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Несмотря на первое поражение в чемпионате, Брюгге уверенно удерживает лидерство – Стандард отстает на шесть очков, но льежцев со второго места может подвинуть Гент – клуб Яремчука, Безуса и Пластуна еще поедет в гости к Генку в этом туре.

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Брюгге Брюгге Бельгия Антверпен Антверпен Украинцы за рубежом Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Эдуард Соболь Эдуард Соболь
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