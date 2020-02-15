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Брюгге Соболя на последних секундах вырвал победу в матче с аутсайдером

21:11 20 Читати українською
Брюгге Соболя на последних секундах вырвал победу в матче с аутсайдером
Брюгге обыграл Васланд-Беверен / Voetbalkrant

В 26 туре Лиги Жупиле Брюгге едва не потерял очки в матче с командой, которая борется за выживание.

Чемпионат Бельгии, 26 тур

Брюгге – Васланд-Беверен – 2:1

Голы: Ритс, 41, 90+6 – Диркс, 53.

Удаление: Агиепонг (В).

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Лидер чемпионата Бельгии одержал тяжелую победу над предпоследней командой турнирной таблицы в матче 26 тура Лиги Жупиле. Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, в его пассиве желтая карточка.

Брюгге открыл счет в конце первого тайма – после суматохи в штрафной гостей центральный хавбек Ритс ударом с близкого расстояния поразил ворота Васланд-Беверена. В начале второго тайма провалом в обороне Брюгге воспользовался Фулон, который прорвался по левому флангу и выполнил голевую передачу на Диркса.

На 90+1 минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Агиепонг. Брюгге всеми силами пошел вперед и на последней добавленной минуте вырвал победу – автором решающего удара стал Ритс.

Благодаря этой победе Брюгге укрепил свое лидерство в турнирной таблице – теперь команда опережает Гент на 9 очков.

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Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия
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