Брюгге Соболя на последних секундах вырвал победу в матче с аутсайдером

В 26 туре Лиги Жупиле Брюгге едва не потерял очки в матче с командой, которая борется за выживание.
Чемпионат Бельгии, 26 тур
Брюгге – Васланд-Беверен – 2:1
Голы: Ритс, 41, 90+6 – Диркс, 53.
Удаление: Агиепонг (В).
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Лидер чемпионата Бельгии одержал тяжелую победу над предпоследней командой турнирной таблицы в матче 26 тура Лиги Жупиле. Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, в его пассиве желтая карточка.
Брюгге открыл счет в конце первого тайма – после суматохи в штрафной гостей центральный хавбек Ритс ударом с близкого расстояния поразил ворота Васланд-Беверена. В начале второго тайма провалом в обороне Брюгге воспользовался Фулон, который прорвался по левому флангу и выполнил голевую передачу на Диркса.
На 90+1 минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Агиепонг. Брюгге всеми силами пошел вперед и на последней добавленной минуте вырвал победу – автором решающего удара стал Ритс.
Благодаря этой победе Брюгге укрепил свое лидерство в турнирной таблице – теперь команда опережает Гент на 9 очков.
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