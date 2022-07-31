Брюгге неожиданно оступился в игре с Эйпеном, а Эдуард Соболь вышел на поле в стартовом составе. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии 2022/23, 2-й тур

Эйпен – Брюгге – 2:1

Голы: Магни, 1, Превляк, 19 – Жутгла, 7

Удаление: Магни, 68 (Эйпен)

Эйпен шокировал действующего чемпиона Бельгии уже на 1 минуте голом Магни. Гости приходили в себя недолго – перебравшийся из Барселоны Жутгла на 7 минуте восстановил паритет. А на 19 минуте Превляк снова вывел вперед Эйпен – счет 2:1 продержался до конца игры, несмотря на удаление игрока Эйпена.

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Соболь же вышел в старте и стал одним из худших в составе Брюгге, получив оценку 6,5 от портала Sofascore – меньше получил лишь Баланта. Украинец отыграл 77 минут, имеет точность передач 77%, один удар мимо ворот, неудачную попытку обыграша, 4 выигранных единоборства из 8 и 10 потерями мяча.

Добавим, что обе команды после двух туров разместились в середине таблицы с 3 очками в активе.

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