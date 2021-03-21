Брюгге с Соболем проиграл Антверпену с ассистом голкипера – первое поражение чемпионов в первенстве за 12 матчей
Антверпен обыграл Брюгге, прервав серию без поражений действующего чемпиона первенства. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Бельгии 2020/21, 31-й тур
Брюгге – Антверпен – 0:2
Голы: Ламкель Зе, 9, Рефаэлов, 43, (пен.)
Начало встречи выдалось неудачным для Брюгге – уже на 9 минуте голкипер гостей Де Вольф точной передачей вывел Ламкеля Зе лицом к лицу с Миньоле, и нападающий уверенно его реализовал. До перерыва Рефаэлов удвоил преимущество, реализовав пенальти.
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Во второй половине Брюгге прижал соперника, пытаясь отыграться, однако все было безуспешно. Выход Соболя также не повлиял на результат, а Ланг еще и оставил Брюгге в меньшинстве. Добавим, что команда украинца в последний раз проигрывала в чемпионате аж 20 декабря – с тех пор "сине-черные" 12 матчей подряд не уступали.
Таким образом, Брюгге с 70 очками остался первым, а Антверпен немного сократил отставание, набрав 54 пункта.
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