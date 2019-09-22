Эдуард Соболь сыграл весь поединок против Андерлехта, а его команда одержала победу. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Бельгии-2019/20, 8 тур

Брюгге – Андерлехт – 2:1

Голы: ван Кромбрюгге, 6 (автогол), Диатта, 69 – Шадли, 5

Яремчук забил очередной гол за Гент

8 тур чемпионата Бельгии подарил местное Эль Класико между Брюгге и Андерлехтом. Украинец Эдуард Соболь провел на поле весь поединок. Команда Евгения Макаренко, который сейчас травмирован, находится в плохом положении и хотела исправить ситуацию. Уже на 5-й минуте Нассер Шадли забил курьезный гол после ошибки Симона Миньоле, но через минуту защитник брюссельцев ван Кромбрюгге срезал мяч в собственные ворота.

Андерлехт почти не создавал моментов, тогда как Брюгге "висел" на воротах соперника. Это вылилось в гол Диатта. После подачи в штрафную сенегалец мощно пробил и принес победу своей команде.

Брюгге после 8 туров набрал 17 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице, имея игру в запасе. Андерлехт на позорной 13-й позиции с 5 очками в активе.

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