Брюгге продолжил неудачную серию в бельгийском первенстве в поединке 3-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии 2022/23, 3-й тур

Брюгге – Зюлте-Варегем – 1:1

Голы: Сков Ольсен, 47 – Драмбаев, 69

Действующий чемпион Бельгии уже во втором поединке подряд не смог одержать победу. На этот раз камнем преткновения стал Зюлте-Варегем. Украинец Эдуард Соболь остался на скамье для запасных, в то время как в составе соперника вышел Александр Драмбаев. Первая половина прошла без голов.

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Старт второго тайма был удачным для чемпиона, поскольку Сков Ольсен открыл счет во встрече. Впрочем, настроение Брюгге испортило Драмбаев, который на 69 минуте с передачи Фадеры выровнял положение. Гол можно посмотреть по ссылке. На 75-й минуте Соболь появился на поле, а счет так и не изменился – Брюгге и Зюлте-Варегем разошлись миром.

Таким образом, Брюгге и Зюлте-Варегем набрали по 4 очка и расположились на 5 и 3 местах соответственно – команда Драмбаева расположилась выше благодаря лучшей разнице мячей.

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