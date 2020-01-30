Брюгге с Соболем не смог переиграть Шарлеруа, однако продолжил уверенно возглавлять турнирную таблицу

Шарлеруа на своем поле сумел удержать ничью в матче против лидера чемпионата Брюгге. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, 5 тур

Шарлеруа – Брюгге – 0:0

В пропущенных матче 5-го тура Лиги Жупиле Брюгге приехал в гости к Шарлеруа. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь вышел в стартовом составе вице-чемпиона Бельгии и отыграл весь матч. Уже на второй минуте 18-летний полузащитник гостей Шарль де Кетеларе должен был открывать счет, но с его не слишком удачным ударом справился голкипер.

В середине тайма Ханс Ванакен упустил свой шанс, пробив впритирку со штангой. А на последней минуте первого тайма "черно-синие" нарушили правила в своей штрафной и хозяева требовали пенальти, однако арбитр проигнорировал этот эпизод и команды ушли в раздевалки при счете 0:0.

Вторая половина встречи прошла практически без моментов. На последней минуте экс-форвард Зари Деннис Эммануэль Бонавентуре сумел открыть счет в матче, но судья зафиксировал положение вне игры и гол отменил.

Как следствие, Брюгге набрал 54 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, Шарлеруа с 41 баллом – четвертый.

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