Брюгге и Шарлеруа не выявили сильнейшего в матче 26-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 26-й тур

Шарлеруа – Брюгге – 1:1

Голы: Николсон, 90 – Дессолейл, 7, (аг.)

Начало матча выдалось удачным для Брюгге – уже на 7-й минуте Дессолейл срезал мяч в собственные ворота. Гости нанесли чуть больше ударов, удерживая преимущество, однако точности явно не хватало: из 8 выстрелов лишь 2 были в створ ворот.

Яремчук оказался в списке интересов Арсенала - украинец имеет еще двух конкурентов на место звезды "канониров"

Поединок шел к очередной победе Брюгге, однако Николсон испортил все, сравняв счет на 90-й минуте и прервав 10-матчевую выигрышную серию действующего чемпиона. Добавим, что Соболь вышел в старте, провел на поле всю встречу, однако результативными действиями не отличался.

Брюгге даже несмотря на потерю очков удержал первое место, набрав 67 очков (у второго Антверпена 51 пункт), а Шарлеруа с 41 баллом поднялся на 9 позицию.

Аталанта одолела Специю и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский организовал голевую атаку, Коваленко снова без дебюта