Брюгге с Соболем не смог обыграть Шарлеруа и прервал 10-матчевую победную серию в чемпионате
Брюгге и Шарлеруа не выявили сильнейшего в матче 26-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Чемпионат Бельгии 2020/21, 26-й тур
Шарлеруа – Брюгге – 1:1
Голы: Николсон, 90 – Дессолейл, 7, (аг.)
Начало матча выдалось удачным для Брюгге – уже на 7-й минуте Дессолейл срезал мяч в собственные ворота. Гости нанесли чуть больше ударов, удерживая преимущество, однако точности явно не хватало: из 8 выстрелов лишь 2 были в створ ворот.
Яремчук оказался в списке интересов Арсенала - украинец имеет еще двух конкурентов на место звезды "канониров"
Поединок шел к очередной победе Брюгге, однако Николсон испортил все, сравняв счет на 90-й минуте и прервав 10-матчевую выигрышную серию действующего чемпиона. Добавим, что Соболь вышел в старте, провел на поле всю встречу, однако результативными действиями не отличался.
Брюгге даже несмотря на потерю очков удержал первое место, набрав 67 очков (у второго Антверпена 51 пункт), а Шарлеруа с 41 баллом поднялся на 9 позицию.
Аталанта одолела Специю и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский организовал голевую атаку, Коваленко снова без дебюта