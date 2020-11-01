В матче 11-го тура чемпионата Бельгии действующий чемпион страны вновь оступился, не удержав победу над середняком турнирной таблицы. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 11-й тур

Брюгге – Мехелен – 2:1

Голы: Вормер, 13, Ланг, 28 – де Камарго, 42, Схофс, 81

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Брюгге вышел вперед уже в начале матча: Рууд Вормер неотразимым ударом со штрафного попал прямо в девятку. В середине тайма Ханс Ванакен, запутав защитников фирменным дриблингом, нашел разрезным пасом в районе одиннадцатиметровой отметки Ноа Ланга. Форвард "черно-синих", оказавшись один на один перед Гаэтаном Куке, мастерски пробил мимо голкипера.

Мехелен сумел отквитать один гол еще до перерыва – Игор де Камарго создал мини-шедевр, замкнув передачу одноклубника пятой, находясь спиной к воротам. А в конце матча Густав Егвалл, получив навесную передачу головой, сбросил на Роба Сховса и тот, не опуская сферу на землю, так же головой перебросил круглого в сетку.

К слову, у хозяев весь матч провел наш защитник Эдуард Соболь. Еще один представитель сборной Украины Марьян Швед не попал даже в запас Мехелена из-за болезни.

Ничья опустила Брюгге на третью строчку турнирной таблицы – от лидера Шарлеруа "черно-синие" отстают уже на 2 пункта.

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