Брюгге разобрался с Антверпеном, который возглавляет турнирную таблицу бельгийского чемпионата. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2022/23, 4-й тур, чемпионская группа

Брюгге – Антверпен – 2:0

Голы: Нильсен, 51, 62

Яремчук довольно неожиданно появился в стартовом составе Брюгге – украинец лишь в прошлом туре оказался в заявке после длительного перерыва. "Сине-черные" не имеют шансов на чемпионство (отставание в 12 очков за 2 тура до конца), однако это не помешало им испортить чемпионские амбиции Антверпена.

Забарный сорвал комплименты за матч против Манчестер Юнайтед: "Солидный дебют"

Первая половина игры завершилась без голов, а вот на старте второй Нильсен открыл счет в игре, забив после передачи Мейера. Яремчука сменили на 58 минуте, а Вермант, который заменил украинца, отдал голевую передачу на Нильсена. Игра так и завершилась со счетом 2:0.

Что касается Яремчука, то украинец за 58 игровых минут получил 6,8 балла от Sofascore. Роман имеет точность передач 75% (6/8), выиграл два единоборства за мяч, а вот единственную воздушную дуэль проиграл. Также он терял мяч 5 раз, заработал 1 фол и совершил 1 отбор.

Благодаря этой победе Брюгге набрал 33 очка и остался четвертым, а Антверпен с 45 пунктами остался первым, однако Генк и Унион Сент-Жиллуаз уже сегодня могут обогнать лидера.

Малиновский ассистом прервал неудачную серию и стал лучшим в Марселе – Фонсека отбирает мечты о прямой путевке в ЛЧ