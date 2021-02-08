Бельгийский клуб потерял двух футболистов минимум на ближайший кубковый матч. Пока под вопросом их выход на поле и в поединке Лиги Европы против Динамо.

Защитник Брюгге Клинтон Мата и хавбек Ханс Ванакен оказались в лазарете. Бек травмировал колено и рискует пропустить несколько ближайших поединков. Также проблемы и у Ванакена, который является лидером полузащиты – у него травма ребер, степень серьезности которой уточняется, сообщает Hln.Be.

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Заметим, что Ванакен уже забивал в ворота Динамо в квалификации ЛЧ 2018/19. Именно он реализовал пенальти в первом матче в Бельгии, а та игра завершилась победой Брюгге 1:0.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между Брюгге и Динамо пройдут 18 и 25 февраля. Первый поединок киевляне сыграют дома.

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