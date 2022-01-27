Бельгия, лига Жупиле

Брюгге – Сент-Жилуаз – 0:0

Брюгге встречался с сенсационным фаворитом бельгийского чемпионата. Сент-Жилуаз, только что поднявшийся в элитный дивизион, на вершине таблицы оторвался на 9 очков. Сегодняшний матч был последним шансом для возрождения чемпионской гонки. Однако поединок завершился без голов.

Эдуард Соболь впервые сыграл за Брюгге после прихода нового тренера. Клуб во время зимней паузы сменил Филипа Клемана (ушел в Монако) на Альфреда Схредера. Бывший тренер Барселоны перевел Брюгге на схему с тремя защитниками и в двух первых матчах не выпускал украинца.

Сегодня Соболь вышел с первых минут на позицию левого фулбека. Эдуард 4 раза сыграл в отборе, три раза сфолил и выиграл 40% дуэлей. Он активно подключался к атакам, но его кроссам не хватало точности. На последних минутах Соболь заработал острый штрафной, но Ванакен с него не забил.