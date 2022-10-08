Команда Соболя и Яремчука уступила Вестерло в матче 11-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии 2022/23, 11-й тур

Брюгге – Вестерло – 0:2

Голы: Фостер, 53, 86

Брюгге принимал дома середняка чемпионата, Вестерло, после успеха в игре с Атлетико в Лиге чемпионов. Оба украинца в составе "сине-черных" – Роман Яремчук и Эдуард Соболь – вышли со старта. Первая половина прошла без голов, хотя именно Брюгге имел преимущество как по владению, так и по количеству ударов. Из опасных моментов отметим шанс Ванакена, который с выгодной позиции пробил выше ворот.

| Hans Vanaken heeft z’n gouden schoenen niet aan vandaag. #CLUWES pic.twitter.com/oCqyHdMUUf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 8, 2022

А на старте второго тайма Фостер неожиданно вывел Вестерло вперед. Почти сразу наставник Брюгге сменил Соболя и Ланга, а через 10 минут покинул поле Роман Яремчук. Изменения в составе не помогли – Вестерло забил второй мяч на 86-й минуте (дубль Фостера).

Таким образом, Брюгге остался третьим с 22 пунктами, а Вестерло набрал 18 очков и поднялся на 6 строчку.

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