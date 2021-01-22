Монако усилил атакующую линию хавбеком Брюгге Крепеном Дьяттой, сообщает официальный сайт клуба.

Брюгге под дуэль с Динамо вернул опытного защитника из Серии А

Контракт между сенегальцем и французским клубом рассчитан на 5 лет. По информации transfermarkt, бельгийцы получили за 21-летнего таланта около 20 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Дьятта провел 19 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

Напомним, Брюгге и Динамо поборятся с киевским Динамо за путевку в 1/8 финала Лиги Европы, первая встреча состоится уже 18 февраля.

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