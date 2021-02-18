Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился мыслями относительно первого противостояния между украинской и бельгийской командами во втором по силе евротурнире.

"Очень-очень тяжелая будет игра, потому что мы понимаем, в каких погодных условиях будет проходить матч.

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Бельгийцы приедут в Киев, чтобы отбиться, понимая, что могут добыть необходимый результат у себя дома.

Мне понравилось Динамо в первом поединке после зимнего перерыва против Олимпика своим настроем и вдохновением на игру. Беседин дважды отличился – это придаст ему уверенности в своих силах. Рискну предположить, что будет минимальная победа Динамо", – цитирует Цыганыка издание РБ.

Напомним, уже сегодня, 18 февраля, Динамо в Киеве в рамках 1/16 финала Лиги Европы будет принимать обескровленный COVID-19 Брюгге. Начало встречи в 17:00.

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