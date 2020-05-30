Брюгге представил аренду Соболя интересным видео – пресс-службе бельгийского клуба пришлось учить украинский

Украинский защитник Эдуард Соболь не скрывает своей радости от продолжения сотрудничества с чемпионом Бельгии.

Брюгге на своем Youtube-канале презентовал видео посвященное новой арендной сделке с Эдуардом Соболем.

Шахтер и Брюгге официально договорились о трансфере Соболя

Стоит отметить, что клуб решил рассказать своим фанатам эту хорошую новость на украинском языке, а сам 25-летний защитник перевел информацию на бельгийский.

Напомним, арендное соглашение с Эдуардом рассчитано на один год, контракт игрока принадлежит Шахтеру. В сезоне 2019/20 чемпионата Бельгии Соболь провел 26 матчей, в которых отметился тремя ассистами. Руководство чемпионата Бельгии решило не доигрывать сезон и определили Брюгге триумфатором турнира.

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