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Брюгге потерял лидера перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов – бельгийцы провели дорогой трансфер в АПЛ

13:20 269 Читати українською
Брюгге потерял лидера перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов – бельгийцы провели дорогой трансфер в АПЛ
Арно Груневелд (справа) / Фото ФК Борнмут

Вице-чемпион Бельгии не может удержать важных игроков за несколько дней до старта в главном евротурнире.

Борнмут подписал вингера Брюгге Арно Груневелда, информирует официальный сайт "вишен".

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За 21-летнего нидерландца клуб АПЛ заплатил 15 миллионов евро. В прошлом сезоне в активе Груневелда 20 матчей за Брюгге, в которых он отметился пятью голами и четырьмя ассистами. Впрочем, хавбек уже не поможет своей бывшей команде в матчах квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Напомним, первая игра противостояния состоится 6 августа в Бельгии.

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