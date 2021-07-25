Брюгге подписал воспитанника ПСЖ на позицию Соболя
12:33 - Читати українською
Защитник Ниццы Стэнли Нсоки официально перебрался в Брюгге.
Брюгге на своем официальном сайте объявил о подписании левого защитника Ниццы Стэнли Нсоки.
Кухаревич неудачно дебютировал за Труа в товарищеском матче
Контракт рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составляет 6,5 млн евро. Основная позиция Нсоки – слева в обороне, но также он может сыграть и в центре защиты. Добавим, что француз является воспитанником ПСЖ.
К слову, в прошлом сезоне Нсоки провел Ниццы 24 матча во всех соревнованиях, записав в свой актив результативную передачу.
Унион – Динамо: грубая ничья с Берлином на годовщину Луческу, камео Вербича с печальным концом, Буяльский все еще лучший
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter