Брюгге на своем официальном сайте объявил о подписании левого защитника Ниццы Стэнли Нсоки.

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Контракт рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составляет 6,5 млн евро. Основная позиция Нсоки – слева в обороне, но также он может сыграть и в центре защиты. Добавим, что француз является воспитанником ПСЖ.

К слову, в прошлом сезоне Нсоки провел Ниццы 24 матча во всех соревнованиях, записав в свой актив результативную передачу.

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