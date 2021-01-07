Защитник Стефано Денсвил вернулся в Брюгге после неудачного вояжа на Апеннинский полуостров.

Брюгге объявил о возвращении Денсвила из Болоньи на правах аренды на своем официальном сайте.

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Соглашение рассчитано до лета 2021 года. Отметим, что защитник выступал за "сине-черных" с 2015 по 2019 годы и успел выиграть с командой два чемпионата Бельгии и 1 раз стал обладателем национального Кубка.

К слову, в текущем сезоне Денсвил сыграл лишь в 7 матчах в составе Болоньи, не записав ни одного результативного действия в свой актив.

Добавим, что Брюгге стал соперником Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, первый матч состоится 18 февраля.

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