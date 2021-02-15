Поединок 1/16 финала Лиги Европы между украинской и бельгийской командами под угрозой срыва.

Лидер чемпионата Бельгии – Брюгге – столкнулся с серьезными проблемами. Сегодня утром, 15 февраля, с симптомами коронавируса на самоизоляцию в срочном порядке был отправлен полузащитник Шарль де Кетеларе, сообщает издание Nieuwsblad.be.

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По информации источника, подобные симптомы стали проявляться и у других представителей клуба. Сегодня команда в полном составе сдала тесты, результаты которых, правда, пока неизвестны. К слову, ранее COVID-19 диагностировали у нидерландского защитника Стефано Денсвила и хорватского защитника Матея Митровича.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге запланирован на ближайший четверг, 18 февраля. Начало встречи в 19:55.

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