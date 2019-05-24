toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УКРАИНА U-20 - США U-20 ЧЕМПИОНАТ МИРА U-20 ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Брюгге переманил Клемана у Генка – Малиновский остался без тренера

24 мая 18:23 115 Читати українською
Брюгге переманил Клемана у Генка – Малиновский остался без тренера
Филлип Клеман / Фото ФК Генк

Бельгийский Брюгге обзавелся новым главным тренером.

Филлип Клеман – новый наставник Брюгге, сообщает официальный сайт клуба.

Малиновский – лучший игрок Генка в сезоне 2018/19

До недавнего времени 45-летний специалист возглавлял Генк, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский. Стоит отметить, что Клеман привел Генк к чемпионству в сезоне 2018/19.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всю семью Генка. Я прекрасно провел там время, мы победили в чемпионате Бельгии. Было трудно сделать выбор между двумя командами, которые мне очень близки.

В конце концов я принял решение вернуться в Брюгге. Теперь пришло время сконцентрироваться на работе в новом клубе и завоевывать титулы", – прокомментировал свое назначение Клеман.

Напомним, бельгийский специалист уже работал в Брюгге в 2011-2017 годах.

Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растет

blog_ava
Главные новости Футбол 23 мая: Португалия и Люксембург подали апелляции по "делу Мораеса", стартовал ЧМ U-20
24 мая
588
Теги
Брюгге Брюгге Бельгия Филлип Клкман Филлип Клкман Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
30
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук