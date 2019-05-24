Брюгге переманил Клемана у Генка – Малиновский остался без тренера

Бельгийский Брюгге обзавелся новым главным тренером.

Филлип Клеман – новый наставник Брюгге, сообщает официальный сайт клуба.

Малиновский – лучший игрок Генка в сезоне 2018/19

До недавнего времени 45-летний специалист возглавлял Генк, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский. Стоит отметить, что Клеман привел Генк к чемпионству в сезоне 2018/19.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всю семью Генка. Я прекрасно провел там время, мы победили в чемпионате Бельгии. Было трудно сделать выбор между двумя командами, которые мне очень близки.

В конце концов я принял решение вернуться в Брюгге. Теперь пришло время сконцентрироваться на работе в новом клубе и завоевывать титулы", – прокомментировал свое назначение Клеман.

Напомним, бельгийский специалист уже работал в Брюгге в 2011-2017 годах.

Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растет