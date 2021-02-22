В 27-м туре чемпионата Бельгии Брюгге без проблем одолел Лёвен. Читайте отчет о матче соперника Динамо на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, 27 тур

Брюгге – Лёвен – 3:0

Голы: ван дер Бремпт, 8, Вормер, 39 (пен), Мата, 90+3

Лидер Лиги Жупиле, который в четверг добыл стратегическую ничью в Киеве в 1/16 Лиги Европы, принимал Лёвен – середняка турнирной таблицы. Украинец Эдуард Соболь вышел в стартовом составе, а игра началась очень удачно для Брюгге. Уже на 8-й минуте ван дер Бремпт роскошным финтом оставил в дураках защитника и поразил дальний угол ворот.

Еще в первом тайме Лёвен получил второй мяч. Чонг ворвался в штрафную и упал после контакта с голкипером – пенальти. Вормер уверенно реализовал 11-метровый, разведя мяч и вратаря по разным углам.

После перерыва наставник Брюгге снял ряд футболистов, а на последних секундах игры хозяева поставили точку, забив третий гол после ошибки соперников. Эдуард Соболь провел на поле все 90 минут. Оценка 7.6 от WhoScored – 5-й балл в составе чемпиона Бельгии.

Брюгге выиграл 9-й матч чемпионата подряд. Команда Филиппа Клемана опережает Антверпен на 15 очков при наличии игры в запасе. Уже в четверг, 25 февраля, Брюгге примет Динамо в ответном матче 1/16 финала ЛЕ.

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