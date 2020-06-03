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Брюгге определился с ценой на экс-форварда Зари – есть интерес сразу из трех чемпионатов

00:45 21 Читати українською
Брюгге определился с ценой на экс-форварда Зари – есть интерес сразу из трех чемпионатов
Деннис Бонавентуре / Getty Images

Брюгге надеется на выгодную продажу своего ведущего форварда Денниса Бонавентуре.

Новоиспеченные чемпионы Бельгии рассчитывают получить за нигерийца не менее 20 млн евро, утверждает
Voetbalprimeur.

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Контракт Бонавентуре заканчивается летом 2022 года, поэтому держать его еще один сезон Брюгге не собирается. На 22-летнего форварда есть спрос сразу в трех чемпионатах – Турции, Италии и Англии. Не исключено, что за Денниса начнутся серьезные торги, и Брюгге получит даже больше, чем ожидает.

В нынешнем сезоне Бонавентуре провел 33 матча во всех турнирах, забил 9 мячей. В частности, нигерийский форвард дважды огорчил мадридский Реал на Бернабеу и забил МЮ в Лиге Европы. В сезоне 2016/17 он защищал цвета луганской Зари.

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Трансферы Брюгге Брюгге Бельгия Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре
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