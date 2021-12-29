Брюгге официально объявил о переходе Баса Доста на своем клубном сайте.

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Контракт с нападающим рассчитан до лета 2022 года, однако сумма трансфера не разглашается. До этого форвард выступал в составе Айнтрахта, а также за Спортинг Л, Вольфсбург и Херенвен.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Дост провел 12 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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