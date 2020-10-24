В матче 10-го тура чемпионата Бельгии Левен на своем поле одолел Брюгге. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 10-й тур

Левен – Брюгге – 2:1

Голы: Анри, 21 (пен.), Мерсье, 57 – Ланг, 45 (пен.)

Действующий чемпион Бельгии неожиданно уступил середняку ​​турнирной таблицы Левену. В середине первого тайма наш Эдуард Соболь завалил в своей штрафной соперника и арбитр назначил одиннадцатиметровый, наградив украинца "горчичником". Форвард гостей Тома Анри уверенно развел мяч и голкипера по разным углам.

Вест Хэм удержал ничью с Ман Сити – Ярмоленко сыграл тайм между блеском и нищетой, Зинченко "охладил" фланг Гвардиолы

На последней минуте первой сорокапятиминутки Ноа Ланг также с пенальти восстановил статус-кво – голкипер Левена угадал направление полета мяча и даже зацепил круглого кончиками пальцев, однако этого не хватило, чтобы спасти свои ворота от гола.

После перерыва "черно-синие" ошиблись при создании офсайда и Ксавье Мерсье, оказавшись лицом к лицу с голкипером, прошил последнего мощным ударом из центра штрафной. VAR подтвердил отсутствие у французского полузащитника хозяев положения вне игры. На 69-й минуте Соболь уступил место на поле Дэвиду Окереке, однако это никак не повлияло на конечный результат матча.

Победа позволила Левену набрать 18 очков и присоединиться к многочисленной группеы лидеров, Брюгге с 19 пунктами остался на вершине турнирной таблицы.

Интер перед матчем с Шахтером победил Дженоа, Аталанта проиграла Сампдории – Малиновский провел невыразительные полчаса