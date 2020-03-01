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Брюгге на последних минутах вырвал победу над Генком – Соболь допустил результативную ошибку

17:45 48 Читати українською
Брюгге на последних минутах вырвал победу над Генком – Соболь допустил результативную ошибку
Брюгге обыграл Генк / Getty Images

Команда украинского защитника Эдуарда Соболя одержала очередную победу в чемпионате Бельгии и еще на шаг приблизилась к титулу.

Чемпионат Бельгии, 28 тур

Генк – Брюгге – 1:2

Голы: Ито, 9 – де Кетеларе, 3, Ритс, 89.

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Брюгге вырвал победу в матче с действующим чемпионом Бельгии и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Команды обменялись голами в первые 10 минут матча – на точный удар хавбека гостей де Кетеларе ответил японский форвард Дзуня Ито. Кстати, в эпизоде ​​с голом игрока Генка ошибку допустил Эдуард Соболь. Украинец выполнил неудачную попытку обыграть оппонента и потерял мяч, создав благоприятные условия для результативной атаки хозяев.

Победу Брюгге принес гол полузащитника Матса Ритса – на 89 минуте матча он мастерски переиграл вратаря ударом головой после классного навеса Окереке.

Отметим, что Соболь, который провел на поле весь матч, кроме ошибки в дебюте игры также получил желтую карточку.

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Гол Генка после неудачных действий Соболя:

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