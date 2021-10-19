Команда Гвардиолы отгрузила сопернику два гола до перерыва. Счет открыл Канселу, который не дает надежд Зинченко вернуться в основу Манчестер Сити. Перед свистком на отдых Марез заработал и сам реализовал пенальти.

Ман Сити разбомбил Брюгге на выезде в матче ЛЧ – гениальный гол конкурента Зинченко, Соболь держался до последнего

Избиение Соболя и компании продолжилось во второй половине. Автограф в воротах Брюгге оставили Уокер, Палмер и тот же Марез, между которыми "втиснулся" Ванакен с голом престижа.