Брюгге – Манчестер Сити – 1:5 – видео голов и обзор матча
19 октября 22:45 - Читати українською
Брюгге разгромно уступил Манчестер Сити 3-м туре ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
Жоау Канселу 30’
Рияд Марез 43’
Кайл Уокер 53’
Коул Палмер 67’
Рияд Марез 84’
30’ Жоау Канселу
43’ Рияд Марез
53’ Кайл Уокер
67’ Коул Палмер
84’ Рияд Марез
Команда Гвардиолы отгрузила сопернику два гола до перерыва. Счет открыл Канселу, который не дает надежд Зинченко вернуться в основу Манчестер Сити. Перед свистком на отдых Марез заработал и сам реализовал пенальти.
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Избиение Соболя и компании продолжилось во второй половине. Автограф в воротах Брюгге оставили Уокер, Палмер и тот же Марез, между которыми "втиснулся" Ванакен с голом престижа.
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