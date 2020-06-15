Брюгге имеет опцию выкупа Соболя у Шахтера за фиксированную сумму – защитник сборной Украины хочет играть в Европе

Защитник Брюгге признался, что его приоритетом является продолжение карьеры в Бельгии на полноценной основе.

Как известно, 25-летний Соболь провел сезон 2019/20 в составе Брюгге на правах аренды. Украинец сыграл 36 поединков во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи. Недавно бельгийский клуб продлил аренду Эдуарда на следующий сезон.

"Когда нас официально объявили чемпионами, были мини-сборы на базе. Нам вручили медали, тренер и президент подытожили сезон и рассказали о планах на будущее.

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Шахтер и Брюгге сошлись на моей аренде с правом выкупа. Она является такой же, как и раньше, – 4 млн евро. Расстроился ли, что аренда? Это решалось между клубами. Я просто ждал. Во время этого я говорил с тренером и президентом. Для них я – игрок Брюгге. Они на меня рассчитывают. Конечно, у них в планах оставить меня больше, чем на один год.

Рад, что я остаюсь в команде. Если честно, свое будущее связываю с Брюгге. Все для этого делаю. Хочу здесь остаться как можно дольше", – рассказал Соболь в эфире программы Профутбол.

Заметим, что в составе Брюгге защитник стал чемпионом Бельгии. Сезон в местном чемпионате был завершен досрочно.

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