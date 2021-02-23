Динамо должно забивать Брюгге после результативной ничьей в Киеве. При этом киевляне еще никогда не побеждали нынешнего лидера чемпионата Бельгии – две домашние ничьи и одно поражение. На этот раз для прохода хватило бы и "компромиссного" итога, но только 2:2, 3:3 и тому подобное. При 1:1 команды ждет овертайм. Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Полное равновесие в истории противостояния "черно-синих" с украинскими командами может нарушиться. Пока что по 4 победы, 8 мировых.

Брюгге – Динамо: где смотреть матч 1/16 Лиги Европы

А вот в родных стенах 16-кратные чемпионы Бельгии уступили нашим клубам лишь раз. Интересно, что Брюгге только в одном случае из 5 сумело преодолеть раунд 1/16 финала второго по престижности еврокубка, тогда как динамовцы шли дальше в 4 дуэлях из 6. Случился бельгийский успех в сезоне 2014/15. Лучшим результатом для обеих команд остается попадание в четвертьфинал турнира.

Брюгге – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Специалисты британской конторы William Hill видят явным фаворитом хозяев. На победу бельгийцев коэффициент 2,15, тогда как на ничью – 3,2. В триумф Динамо верят меньше всего (3,5). На проходе киевлян можно заработать больше. Каждая поставленная гривна умножится на 2,1 в случае успеха команды Луческу. А вот выход Брюгге в 1/8 финала считается более вероятным (1,67).

Самыми реальными прогнозируют счета 1:1 (5,5) и 1:0 (6,5) в пользу фаворита. В то же время букмекеры отдают предпочтение лидерам чемпионата Украины, если дело дойдет до овертайма. Поставить на победу Динамо именно в дополнительных таймах можно с коэффициентом 17, на Брюгге – 19. Интересно, что даже на англоязычной версии сайта УЕФА сразу 60% болельщиков верят в итоговый проход Динамо.

К слову, Брюгге уверенно лидирует в чемпионате Бельгии, имея 15 очков преимущества над ближайшим соперником Антверпеном. А вот подопечные Мирчи Луческу после ничьей с черниговской Десной снова подпустили к себе Шахтер на расстояние в один зачетный балл.

Десна – Динамо: Брюгге наоборот и украинский позитив для Луческу – киевлянам дарят лидерство в день удалений и пенальти