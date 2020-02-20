Брюгге – Манчестер Юнайтед: вратарь бельгийцев ассистировал экс-нападающему Зари

Для бывшего вратаря Ливерпуля Симона Миньоле матчи против Манчестер Юнайтед всегда будут особенными.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Манчестер Юнайтед хозяева открыли счет.

Миньоле пригрозил Манчестер Юнайтед – у одноклубника Соболя убедительные аргументы

Ассистентом при взятии ворот стал вратарь бельгийского клуба Симон Миньоле, который загрузил мяч далеко вперед, где круглого подхватил бывший нападающий Зари Деннис Эммануэль Бонавентуре и отметился голом.

В последний раз в Лиге Европы голкипер отмечался ассистом в 2015 году.

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