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Брюгге – Манчестер Юнайтед: вратарь бельгийцев ассистировал экс-нападающему Зари

20:59 142 Читати українською
Брюгге – Манчестер Юнайтед: вратарь бельгийцев ассистировал экс-нападающему Зари
Симон Миньоле / Фото Sky Sports

Для бывшего вратаря Ливерпуля Симона Миньоле матчи против Манчестер Юнайтед всегда будут особенными.

15’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
 
Антони Марсьяль 36’
15’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
36’ Антони Марсьяль

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Манчестер Юнайтед хозяева открыли счет.

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Ассистентом при взятии ворот стал вратарь бельгийского клуба Симон Миньоле, который загрузил мяч далеко вперед, где круглого подхватил бывший нападающий Зари Деннис Эммануэль Бонавентуре и отметился голом.

В последний раз в Лиге Европы голкипер отмечался ассистом в 2015 году.

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