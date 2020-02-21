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Брюгге – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвал главную причину ротации состава

11:16 6 Читати українською
Брюгге – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвал главную причину ротации состава
Уле Гуннар Сульшер и Одион Игало / ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился эмоциями после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге (1:1).

15’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
 
Антони Марсьяль 36’
15’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
36’ Антони Марсьяль

"Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро. Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно трудились, чтобы выиграть мяч и поразить ворота. Мы довольны, но знаем, что можем играть лучше.

Гол экс-форварда Зари в видеообзоре матча Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1

Правильно ли вносить так много изменений в состав? Нам нужно было продолжать использовать всю обойму игроков, чтобы дать им возможность сыграть свою роль в команде и поддерживать форму, потому что впереди много игр. Стоило внести эти изменения, тем более у нас большая игра в воскресенье с Уотфордом", – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед на выезде расписал результативную ничью с Брюгге (1:1). Ответный матч состоится 27 февраля на стадионе Олд Траффорд.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед расписал ничью с Брюгге, Интер победил благодаря голу Эриксена, Аякс потерпел фиаско

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Лига Европы Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Брюгге - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Брюгге Брюгге
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