Брюгге – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвал главную причину ротации состава

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился эмоциями после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге (1:1).

"Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро. Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно трудились, чтобы выиграть мяч и поразить ворота. Мы довольны, но знаем, что можем играть лучше.

Гол экс-форварда Зари в видеообзоре матча Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1

Правильно ли вносить так много изменений в состав? Нам нужно было продолжать использовать всю обойму игроков, чтобы дать им возможность сыграть свою роль в команде и поддерживать форму, потому что впереди много игр. Стоило внести эти изменения, тем более у нас большая игра в воскресенье с Уотфордом", – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед на выезде расписал результативную ничью с Брюгге (1:1). Ответный матч состоится 27 февраля на стадионе Олд Траффорд.

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