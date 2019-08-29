Брюгге – ЛАСК – 2:1 – видео голов и обзор матча

Брюгге победил ЛАСК и в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Обидчик Динамо сыграет в групповом турнире. Смотрите видео голов и обзор матча.

Брюгге – ЛАСК – 2:1 (1:0)

Голы: Ванакен, 70, Деннис, 89 – Клаусс, 74 (пенальти)

Удаление: Траунер, 81 (Л)

Брюгге вышел в групповой турнир Лиги чемпионов 2019/20. Подопечные Филиппа Клемана во второй раз разобрались с австрийским ЛАСКом – после выездной победы 1:0 в Бельгии Брюгге выиграл 2:1 и сыграет в групповом этапе самого престижного европейского клубного турнира.

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Победу бельгийской команде принесли точные удары Ванакена и Бонавентуре. Между этими голами отметились и австрийцы, но этого оказалось мало для итогового успеха.

Заметим, что защитник сборной Украины Едеард Соболь провел весь матч в запасе. Он станет четвертым представителем Украины в групповом турнире ЛЧ – после Шахтера, Александра Зинченко (Манчестер Сити) и Руслана Малиновского (Аталанта).

Напомним, именно Брюгге выбил Динамо из Лиги чемпионов (1:0 и 3:3), после чего Александр Хацкевич был отправлен в отставку.

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