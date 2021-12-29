"Брюгге – хороший жребий, учитывая, какая там была корзина. Там и Арсенал, английские, итальянские клубы. Как я понимаю, по сравнению с предыдущим годом команда немного выросла, но и мы, я считаю, добавили с приходом Мирчи Луческу.

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У нас есть свой рисунок игры, свой стиль, мы знаем, что делаем на футбольном поле, знаем возможности друг друга. Осталось, как говорит Луческу, довести это все до автоматизма", – сказал Караваев в комментарии изданию SportArena.

Напомним, первый матч против бельгийцев киевляне проведут дома 18 февраля, ответный – через неделю, 25 февраля.

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