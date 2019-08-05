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Брюгге – Динамо: Вербич рассказал о своей готовности выйти на поле после повреждения

19:25 62 Читати українською
Брюгге – Динамо: Вербич рассказал о своей готовности выйти на поле после повреждения
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал информацию о своей травме.

 

"Был удивлен, что моему микроповреждению было уделено столько внимания. Пресса немного раздула эту ситуацию.

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Я был готов играть уже даже в матче со Львовом, и уж тем более не испытываю никаких проблем со здоровьем накануне поединка с Брюгге. Чувствую себя отлично! Готов к игре на все сто", – цитирует Вербича dynamo.kiev.ua.

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

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