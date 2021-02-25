Мирча Луческу выпускает Александра в стартовом составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

Брюгге – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы – Луческу удивляет, а Соболь в атаке

Для молодого защитника эта встреча станет дебютной у взрослых еврокубковых турнирах. До этого Сирота провел только 5 поединков в футболке "бело-синих" в Юношеской лиге УЕФА. В общем у Александра 9 матчей за основную команду киевлян и один ассист.

Заметим, первое противостояние между Динамо и Брюгге завершилось голевой ничьей (1:1).

Динамо спробує зламати невдалу серію в єврокубках – сумна статистика з вильотом від Шахтаря і подвигом Кравця