Брюгге – Динамо: Сидорчук поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук ответил на вопросы журналистов накануне матча квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

"Настроение боевое после тяжелых встреч, которые были. Настраиваемся на завтрашний матч, но помним, что такие раунды состоят из двух встреч. Будем на этом акцентировать внимание.

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Нет, не обращали внимание на сегодняшнюю жеребьевку, пока мысли только о Брюгге. Но понятно, что это не проходит мимо ушей. Но мы сосредоточены на предстоящих матчах именно с Брюгге.

Будем ли мы довольны ничейным результатом завтра? Нет, в моих словах не было намека на это. Я имею в виду, что такие матчи отличаются от чемпионата Украины. Это – Лига чемпионов. Как бы мы завтра не сыграли, в Киеве не может быть каких-то проходных матчей", – цитирует Сидорчука Dynamomania.

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