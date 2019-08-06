Брюгге – Динамо: Шепелев получил травму на предматчевой разминке

Хавбек киевлян не смог сыграть в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Владимир Шепелев получил повреждение на разминке перед матчем против Брюгге.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2019/20

О проблемах 22-летнего хавбека сообщил Владимир Зверов, который комментирует поединок на "2+2". Полузащитник не попал даже в заявку Динамо на отчетный матч. Места в центре поля заняли Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Денис Гармаш.

После первого тайма Динамо уступает со счетом 0:1.