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Брюгге – Динамо: Шепелев получил травму на предматчевой разминке

23:06 1 Читати українською
Брюгге – Динамо: Шепелев получил травму на предматчевой разминке
Владимир Шепелев / Динамо

Хавбек киевлян не смог сыграть в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Владимир Шепелев получил повреждение на разминке перед матчем против Брюгге.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2019/20

О проблемах 22-летнего хавбека сообщил Владимир Зверов, который комментирует поединок на "2+2". Полузащитник не попал даже в заявку Динамо на отчетный матч. Места в центре поля заняли Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Денис Гармаш.

После первого тайма Динамо уступает со счетом 0:1.

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